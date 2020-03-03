提升和解率 北市勞動局要聘用與考核調解人員

（中央社記者梁珮綺台北3日電）勞權抬頭，台北市勞動局每年約進行5000件勞資調解案，數量佔全國5分之1，為提升和解率，勞動局訂定調解人聘任及考核方式，一聘為2年，並將投訴、調解成立率列為考核項目。

勞動局長陳信瑜今天說，訂定「台北市政府勞動局勞資爭議調解人員聘任及考核處理方式」目的為提升和解率，降低調解辦理天數等。評選項目包括學歷、經歷、重大勞資爭議處理經驗、擅長領域及其他能力證明。

勞動局勞資基準科長陳昆鴻進一步說明，台北市勞資爭議調解案每年約5000件，是全國的5分之1，也是各縣市之最，其中又以工資爭議如積欠工資、加班費的爭議為最大宗，其次是給付資遣費爭議，再來是契約爭議。

而在眾多勞資調解案中，民國106年至108年間，平均約有200多件成立，7、800件撤回，和解率為61%至63%，平均辦理天數為22天至33天左右。

他說，目前調解人分為委員及獨立調解人2種，委員有87人、獨立調解人有84人，期盼能透過聘任達到百人。

不過，他坦言，調解人屬於義務性質，每次出席勞資爭議調解會僅有出席費1000元，先前也有幾件零星投訴，多認為參與調解者認為調解人過於偏向資方或勞方。

陳昆鴻表示，每年將針對調解人進行考核，項目包括出勤狀況、會議紀錄正確性、被投訴查證屬實及調解成立率等，若違反法令規定或考核不及格，就會解聘。

陳昆鴻說，2月13日至2月27日公告，共有20人遞件報名。（編輯：李亨山）1090303