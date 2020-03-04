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首頁 / 地方

升任台中市副市長 黃國榮：當務之急做好防疫

最新更新：2020/03/04 11:16
前台中市副市長楊瓊瓔當選立委後職務懸缺，台中市政府4日調升副秘書長黃國榮（圖）接任。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　109年3月4日
前台中市副市長楊瓊瓔當選立委後職務懸缺，台中市政府4日調升副秘書長黃國榮（圖）接任。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　109年3月4日

（中央社記者蘇木春台中4日電）前台中市副市長楊瓊瓔當選立委後職務懸缺，台中市政府今天調升副秘書長黃國榮接任。黃國榮表示，願意一起來打拚市政，現階段最重要的就是將防疫工作做好。

今年1月總統、立委大選，原任台中市副市長楊瓊瓔當選立委。其副市長一職懸缺，一度外傳由尋求立委連任失利的顏寬恒接任，但遭顏寬恒否認。他日前表示，持續在基層服務選民，不接受任何酬庸安排。

台中市政府今天調升現任中市府副秘書長黃國榮為副市長，黃國榮曾在前台中市長胡志強任內擔任副市長，接著轉往外交部服務，去年回任台中市政府擔任副秘書長一職。

黃國榮今天接受中央社訪問時指出，他是土生土長的台中人，先前到外交部服務時就很想回鄉，很感謝台中市長盧秀燕對他的肯定，去年讓他回任。

黃國榮說，他發現盧秀燕是一位認真的好市長，把市政做好、為市民著想，特別重視族群、教育與弱勢團體讓他很欽佩，若是需要他協助，他很願意一起來打拚市政，現階段最重要的就是將防疫工作做好。

新任副秘書長一職，由台中市政府顧問賴淑惠接任。賴淑惠曾任台中市政府勞工局長、台南市政府副秘書長等職。（編輯：戴光育）1090304

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