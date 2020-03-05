更多編輯台推薦新聞：
面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？
國際

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同
政治

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同

20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到
產經

20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到

以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情
兩岸

以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎疫情 陳時中：國際尚未到達高峰期
首頁 / 地方

醫院提前備戰疫情 投入移動式檢查屏風避免接觸

最新更新：2020/03/05 14:08

（中央社記者趙麗妍台中5日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台中市多家醫院積極防疫，有醫院打造「移動式檢查屏風」，避免醫護與病毒接觸的風險，有醫院則導入AI智能系統協助判讀，加強檢疫，防堵疫情破口。

光田綜合醫院因應未來疫情可能升高提前部署，設置24小時「肺炎小組」，急診、門診和住院患者可即時獲感染科、胸腔內科醫師協助，檢查時並導入肺部X光AI智能輔助判讀系統。

光田綜合醫院資訊部長林政杰今天表示，到院發燒或有呼吸道症狀的患者X光片，會進入這套AI系統，人工智慧平均2分鐘即可判別肺部X光片是否有異常。

林政杰指出，不正常的X光片資訊會以紅色標示突顯，提醒醫護第一時間查看是否進一步採檢，加快醫療處理速度。

梧棲童綜合醫院今天召開記者會，展示急診室製作的「篩檢防護罩」，經臨床運用後改造推出「移動式檢查屏風」，可幫助醫護阻擋病毒，正式加入防疫戰線。

急診部主任魏智偉表示，「移動式檢查屏風」的原發想者是北市聯醫急診部主任曾毓淇醫師，由童綜合醫院的醫護人員提供「篩檢防護罩」臨床運用經驗。

魏智偉表示，移動式檢查屏風可隔著壓克力板採檢，雙手進出的採檢洞則直接加裝作業手套，採檢後直接回放採檢罐，還有屏風可以摺疊收放。

魏智偉指出，考量戶外採檢可能遇到照明問題，也在屏風加裝照明燈具，讓整個採檢過程安全又有效率，因應未來可能遇到的擴大篩檢情況，並避免醫護與病毒直接接觸。（編輯：洪學廣）1090305

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報