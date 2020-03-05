口罩搶手 台南企業家進口6萬個發放

武漢肺炎疫情延燒，台南市在地企業家楊志強（右）從澳洲購入6萬個口罩，5日在台南市議會與副議長林炳利（左3）一起宣布，8日將在水萍塭公園免費發放。（台南市議會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年3月5日

（中央社記者楊思瑞台南5日電）武漢肺炎疫情延燒，口罩需求居高不下。台南市有企業家自澳洲購回6萬個口罩，將於8日在水萍塭公園發放；另外，還有塗鴉藝術家發起塗鴉為防疫人員打氣就送口罩活動。

台南市議會副議長林炳利今天與圓山國際開發公司總裁楊志強等人在市議會召開記者會，宣布將於8日上午9時開始，在水萍塭公園發放口罩給有需要的市民，6萬個發完為止。

林炳利表示，楊志強雖是個成功的企業家，心地卻非常柔軟。從武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情開始蔓延後，市面上防疫物資難買，楊志強立即大量購進次氯酸水，並透過多名議員及里長，在全市各地免費發送，讓民眾消毒自家環境，至今已發放共200多公噸。

林炳利說，這次楊志強又透過在澳洲經商的兒子，從澳洲購進6萬個口罩要發放給市民，這種飲水思源的精神值得推崇。

楊志強說，只是盡企業家回饋社會的本分，看到台南市民有需要，就四處找相關物資，讓市民能安心。8日上午9時開始，將在水萍塭公園發放這6萬個口罩給市民。有成人大人口罩，也有兒童的口罩，每人可領取4個，送完為止。

另外，有台南的街頭塗鴉藝術家發起，在3月7日下午3時於四維地下道舉辦「話/畫感謝送口罩」活動。民眾到現場領取紙張與材料，留下對防疫人員打氣的文字或圖畫；隨後由志工貼到地下道旁合法的塗鴉牆上，就可獲贈一般型口罩一個，500個送完為止。

發起的藝術家表示，這些口罩都是塗鴉藝術家的庫存，希望藉此活動向醫護人員致敬。（編輯：黃世雅）1090305