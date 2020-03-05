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消防員喜宴遇公墓火警 弟兄們打完火趕回祝賀

最新更新：2020/03/05 20:37

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市后里消防分隊隊員陳建吉日前在分隊旁的餐廳舉辦婚宴，也在隊部擺一桌，但第一道菜剛上就警鈴大作，同事全部滅火去，還好趕上送客時間，大夥穿著消防衣與新人合影留念。

清明節將至，后里消防分隊今天在臉書宣導掃墓時應注意用火安全，但附上的照片卻是一群消防員跟新人的合照。原來，后里消防分隊隊員陳建吉剛好是臉書小編，日前他的婚禮選擇在分隊旁的餐廳舉辦，同時也在分隊內擺桌，讓值班同事分享喜悅。

臉書內文提到，第一道菜剛上，分隊火警警鈴響起，全隊人員出動至公墓進行滅火，婚禮散場時，分隊長帶著剛打完火警的弟兄，用最消防人的方式趕來祝福，留下最有味道、最有溫度的照片。

小編也不忘提醒掃墓的注意事項，雜草不悶燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不施放，呼籲民眾記得滅餘燼、收垃圾。

后里分隊長柯俊男表示，當天中午是后里第一公墓火警，火勢撲滅約花了3個小時，回到隊部時，婚宴已結束，賓客都離開了，同事們簡單卸下裝備，趕緊跟新人夫妻合照留下紀念。農曆年後，陸續有民眾開始掃墓，許多公墓火警發生，也趁此宣導火災注意事項。（編輯：謝雅竹）1090305

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