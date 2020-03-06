給口罩穿外套正夯 中市水噹噹協會教縫口罩套

（中央社記者趙麗妍台中6日電）武漢肺炎疫情延燒，口罩成為生活必需品，台中市水噹噹關懷協會今天開課傳授20名長者動手做口罩外套，有製作布包的工廠也投入口罩套製作，女工們天天趕工直呼吃不消。

武漢肺炎疫情嚴峻，口罩變成生活必需品，進出醫院、校園、辦公大樓都需配戴，為要讓口罩延長壽命，許多民眾為口罩穿上「外套」，紛紛製作口罩套。

台中市水噹噹關懷拹會今天舉辦「手做口罩套」教學活動，邀請鄭妙玉老師指導，吸引約20名長輩報名。該會創會理事長、台中市議員邱素貞、現任理事長洪敬姬、國光里長陳雅惠等人也到場全程參與。

邱素貞平常就喜歡針線活，動手做口罩外套，駕輕就熟。她表示，口罩外套可延長口罩壽命，每天要換洗才衛生，建議選擇棉質的材質，觸感較佳，戴起來服貼臉形，舒適又環保。

最近從網路學習自製口罩套的陳雅惠表示，許多長輩穿針引線做口罩套，有人還說要多做幾個給家人使用，這樣就不用擔心口罩不夠用了，大家做好防疫措施，保持樂觀的心情，一起安全度過疫期。

台中市外埔區布英熊文化創藝館旗下的針車廠平時生產帆布包，日前有企業委製一批口罩布套，老闆娘葉秀英親自打樣設計，暫停布包生產線，全力投入生產布套。

布英雄館本來製作蝶谷巴特布包，葉秀英指出，製作口罩誤打誤撞，日前接到企業訂單首批完成1000片，也接受一般民眾預定，工廠內6部縫紉機齊發，上了年紀的女工們直呼吃不消。

台中市議員陳世凱也使用口罩套，他日前在個人臉書秀出戴著小花口罩套並發文表示，「不要笑！小花口罩套是為了延長口罩使用次數，不是為了美觀」，許多支持者在發文底下留言，有人說不減帥氣，有人稱讚花美男，還有人詢問哪邊買的，要買一個給老公。（編輯：黃世雅）1090306