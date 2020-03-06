恆基藝術加護病房啟用 照顧病患身心靈

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東恆春基督教醫院斥資新台幣近千萬元，興建綜合加護病房，今天正式啟用，加護病房天花板請在地多名畫家彩繪畫作和聖經經文「照顧病患的身體，也照顧心靈」。

恆基院長陳志成表示，並非刻意挑在疫情期間啟用，去年10月就已經開始籌畫，完善醫療越快成立越好。

恆春半島有3家醫院，除了恆基外，衛生福利部恆春旅遊醫院和私立南門醫院都有加護病房，恆基歷經風災損壞，募款新建的醫療大樓去年才啟用，去年10月並著手規畫綜合加護病房，今天正式啟用。

恆基表示，加護病房設有5張病床，並引進醫學中心等級的醫療儀器，給予不同病情的患者更全面的照護，加護病房除了硬體設備齊全，更延攬專業醫護人員組織優秀醫療團隊，使病患及家屬未來不需再舟車勞頓，到大醫院就醫，能就近接受專業又安心的醫療照顧。

恆基綜合加護病房特別規畫，使「藝術之美」也成為醫療的一部分，由「屏東縣恆春鎮恆春畫會」多名畫家共同彩繪加護病房天花板，讓患者可輕鬆看見美麗繽紛的畫作及具鼓舞人心的聖經經文，讓加護病房不再令人感到冰冷，陳志成表示，「一名患者躺在病床上，看得最多最久的是他頭上的天花板」。

陳志成表示，除了啟用綜合加護病房，目前更積極籌畫全責照護服務，未來住院病人將可在醫院接受24小時照顧，家屬不需為留守照顧或聘請看護而憂心。（編輯：黃世雅）1090306