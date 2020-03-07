表揚模範婦女 楊鎮浯懇請婆媽協助防疫

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣長楊鎮浯今天在婦女節表揚大會表示，武漢肺炎持蔓延，充滿社區感染等各種變數，懇請婦女朋友協助縣府落實家庭和社區衛生教育，有效遏止疫情，一起守護金門這塊淨土。

明天是婦女節，金門縣政府提前於今天在社會福利館演藝廳頒獎表揚109年度模範婦女和模範婆媳。楊鎮浯致詞時表示，因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，主辦單位社會處就是否舉辦表揚掙扎許久；鑑於婦女表揚大會是金門年度盛事之一，在做好防疫準備後大會如期舉辦，期盼藉由大會，肯定並感謝婦女對地區的貢獻。

楊鎮浯表示，這段時間縣府的工作重點在防疫，各相關部門齊心努力，就是希望金門這塊「淨土」能保護大家健康安全。他說，縣府盡量做到滴水不漏，但疫情一直變化，甚至可能有社區感染等變異出現，居家和社區的衛生習慣才是防疫重點。因此他拜託在座的婆婆媽媽協助縣府落實居家和社區衛教宣導，對抗疫情大家一起來。

談到婦女的貢獻，楊鎮浯表示，當今的婦女扛起家庭的貢獻不輸男性在外打拚，「豈只是撐起半邊天而已」，看到立委陳玉珍和烈嶼鄉長洪若珊等5鄉鎮長出席表揚大會，楊鎮浯說，現在的婦女在社會上表現傑出優秀，陳玉珍和洪若珊更是其中佼佼者。

楊鎮浯說，縣府也肯定操持家務的婦女對地區的貢獻，允諾會配合推出更多貼近婦女需求的政策和補助，大家攜手讓金門更好。

會中頒獎表揚14名模範婦女和5對模範婆媳，大會並融入性別平等形象宣導及社區防暴宣導表演，期盼打造性別友善縣市。縣府社會處長董燊呼籲重視性別平權，共同建立和諧多元社會。（編輯：張芷瑄）1090307