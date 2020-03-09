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友善移工藥局推翻譯諮詢服務 嘉縣衛生局擬跟進

最新更新：2020/03/09 15:21
防範武漢肺炎，嘉義縣七星藥局與「越在嘉文化棧」合作，提供移工電話即時翻譯服務，讓東南亞移工及新住民等，瞭解藥物、口罩的使用方式及防疫衛教常識。中央社記者蔡智明攝 109年3月9日
防範武漢肺炎，嘉義縣七星藥局與「越在嘉文化棧」合作，提供移工電話即時翻譯服務，讓東南亞移工及新住民等，瞭解藥物、口罩的使用方式及防疫衛教常識。中央社記者蔡智明攝 109年3月9日

（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）因應武漢肺炎疫情，嘉義縣七星藥局與「越在嘉文化棧」合作，提供移工翻譯服務。嘉義縣衛生局也擬跟進，讓不熟悉中文的外籍朋友，得到相關的醫藥諮詢及服務。

由於有外籍看護日前感染武漢肺炎，「越在嘉文化棧」負責人阮金紅與位於嘉義縣民雄火車站附近的七星藥局合作，提供電話即時東南亞語翻譯，要讓到藥局買東西的越南、印尼移工，了解武漢肺炎如何防範。

七星藥局藥師吳至鎧表示，位於民雄的中正大學，有很多外籍生及國外學者，來自美、俄、歐盟、日、韓等國，平時也都會來藥局買藥，雖然自己可以用英文溝通，但遇到東南亞國家的人就沒辦法。

吳至鎧進一步表示，「越在嘉文化棧」協會成員剛好可以補足這一塊，目前大都提供越南話翻譯。藥局也在門口張貼以英語、越南語寫著「英語友善藥局」、「越南語友善藥局」等告示。

嘉義縣衛生局藥物暨食品管理科長陳惠貞表示，縣府將跟進研擬相關外語服務，與社區藥局合作，讓東南亞移工及新住民，能更了解藥物、口罩的使用方式及衛教常識。（編輯：洪學廣）1090309

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