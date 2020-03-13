男子一家4自陸返澎奔喪 縣府嚴格居家檢疫

有民眾一家4口自中國上海返抵澎湖奔喪，澎湖縣長賴峰偉13日表示，縣府雖同意這4名居家檢疫者在家辦理長者喪事，但治喪期間，可能會有諸多親友赴喪宅弔唁，4人仍應遵守檢疫規定，不得接待、接觸他人。（澎湖縣政府提供）中央社 109年3月13日

（中央社澎湖縣13日電）澎湖有男子一家4口自上海返回澎湖白沙奔父喪，縣府依中國疫區返國居家檢疫管理規定，同意4人在家治喪，並告知14天檢疫期不得離開住家，禁止接觸他人；另若擅離住所將依法開罰。

因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，澎湖縣政府新聞稿表示，白沙鄉這名在浙江省溫州市工作男子，昨天帶著陸籍配偶和2個孩子，自上海搭乘東方航空直飛台北松山機場，再轉搭立榮航空返回澎湖奔喪。

民政處代理處長盧春田表示，12日下午社會處透過外籍配偶追蹤平台掌握陸配入境資料，隨即通知民政處。傍晚6時，民政處設在機場的居家檢疫報到站收到航站通知男子一家返澎航班資訊。

盧春田說，4人抵達澎湖機場後，居家檢疫報到站立即引導報到，告知居家檢疫期間不得離開住所。由於陸配家人忙於治喪，無法接機，民政處協調車船處派「防疫專車」在昨晚8時返抵住家。

澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中指示，縣府從情、理、法考量男子一家狀況，為長者治喪是善盡孝道的表現，但防疫期間自疫區回來仍不能輕忽，必須採高規格防疫。他要求民政體系加強訪視，告知嚴守檢疫規定，警察局也在住家附近設置巡邏箱，一旦擅自離開住所將依法開罰。

賴峰偉強調，雖然同意男子一家在家辦理長者喪事，但治喪期間可能有諸多親友前至喪宅弔唁，仍必須遵守檢疫規定，不得接待、接觸他人。民眾前往弔祭，也勿接觸4名居家檢疫者。

澎湖縣政府表示，依中央流行疫情指揮中心規定自疫區如中國大陸、香港、澳門、韓國、義大利及伊朗等地區入境者，返國須進行居家檢疫14天，居家檢疫期間，自主詳實記錄體溫及健康狀況，村里長或村里幹事每天關懷，並不得外出及搭乘大眾運輸工具。（編輯：孫承武）1090313