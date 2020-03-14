30年前與豹雕塑合影 中正公園滿滿基隆人回憶

基隆市政府打算改造中正公園內遊戲場，基隆市「自立書店」特別提供市府一張老照片，一名男孩趴在豹雕塑上，另有一名女孩倚靠著豹，後方還有溜滑梯滑道，懷舊感十足。（基隆市自立書店提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年3月14日

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）基隆市府打算改造中正公園內遊戲場，現正舉辦青春記憶募集活動，主辦單位在臉書上傳一張30年前2名孩童與豹雕塑合影老照片引起網友討論，有人說，這是「那些年我們去的地方」。

基隆市「自立書店」提供市府一張老照片，一名男孩趴在豹雕塑上，另有一名女孩倚靠著豹，後方還有溜滑梯滑道老照片，懷舊感十足，照片上傳臉書（Facebook）激起不少基隆人兒時記憶，有人說，這才是真正的特色公園、50年代小學遠足必去之處。

自立書店老闆陳上惠的外孫女郇智涵向中央社記者表示，這張照片約在民國74、75年間拍攝，照片中的女孩是她的表姊，而趴在花豹身上是她的哥哥，兩人現已近40歲，至於豹後方滑道未入鏡部分其實是章魚溜滑梯，她打趣地說遠看是章魚，但近看章魚頭像是滑稽的小丑，不過包含章魚和恐龍溜滑梯都已拆除，成了兒時記憶。

郇智涵表示，中正公園過去有許多鐵製或石製遊具，如今很多已拆除，改用塑膠遊具取代，期盼未來規劃時，無論使用何種材料，都能跳脫塑膠制式風格，打造專屬基隆的特色遊樂場，並讓遊具適用更廣泛年齡層及增加休憩空間，吸引家長帶著孩子前來同樂。

市府都市發展處表示，中正公園於1950年闢建，是基隆城市現代化重要建設，也曾是台灣最富盛名的國民旅遊景點之一，公園內兒童遊戲場過去未有嚴謹管理，場內的多項設施老舊，整體環境尚待整備，兒童遊戲場改造將是下階段重點工作。

都發處指出，中正公園承載基隆幾代人的記憶，是孩子們童年遊戲的場所、少男少女們約會的地方、也曾是國民旅遊的熱門景點。城市中每個人對於中正公園的記憶，反映了時代精彩的城市生活，以及當時人們的日常需求。

「中正公園時代顯影：青春記憶募集中」，都發處表示，透過記憶募集，不僅希望拼湊出中正公園變遷的軌跡，也期待在其中看見這座公園之所以一直存在於大家心中的原因，如果民眾剛好有關於中正公園的故事及照片，歡迎一同分享，持續滾動累積出公園記憶大雪球。（編輯：張銘坤）1090314