護理師子女遭獵巫不准上學 高市衛生局譴責蒐證

（中央社記者陳朝福高雄21日電）網路日前瘋傳高雄鳳山有確診個案趴趴走，衛生局當下雖證實為謠言，但謠言甚至波及診所公告休診，診所護理人員子女也遭要求勿上學。衛生局今天強烈譴責網路霸凌，已蒐證中。

中央流行疫情指揮中心16日公布武漢肺炎確診病例的個案65至案67都是南部人，3案在15日發病，被通知前往醫院採檢，16日通報確診。網路隨後流傳3案採檢前曾在鳳山用餐，並到診所就醫趴趴走。

高雄市衛生局技正潘炤穎今天接受媒體聯訪時表示，當時衛生局即對外澄清為不實謠傳，可依傳染病防治法及社會秩序維護法移送。不料謠言未歇，這家落實防疫措施的診所也自行公告休診14天，並傳出診所護理人員子女也遭其他家長要求勿上學，他要強烈譴責網路霸凌，並已持續蒐證。

潘炤穎進一步說明，3例為參加土耳其旅行團染疫者的同團團員，13日入境，15日發病就醫，仍屬自主健康管理狀態。其中，案67曾因鼻竇炎到這家診所就醫，並在戶外分流篩檢站求診，獲適當處置，當天也只拿了鼻竇炎的藥，沒進入診所。

潘炤穎表示，對於這家診所和護理人員被貼標籤污名化感到心痛遺憾，尤其是護理人員在幼兒園上學的小孩，甚至被其他家長集體要求不要去上課。這無關防疫專業，這是社會群眾盲從及恐慌下衍伸的「獵巫行為」，也是在這個氛圍下，容易造成人與人之間的信任崩潰。

潘炤穎表示，受波及的護理人員不必去理會，也可透過教育體系尋求協助，至於被謠言波及的診所，將待相關事證齊全後，依中央頒布的紓困條例給予適當協助。（編輯：洪學廣）1090321