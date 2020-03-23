更多編輯台推薦新聞：
劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕
娛樂

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕

美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家
國際

美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請
生活

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請

法國進入衛生緊急狀態 首位醫師自願救人染疫亡
國際

法國進入衛生緊急狀態 首位醫師自願救人染疫亡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中職4/11開幕戰確定了 史上首度閉門比賽
首頁 / 地方

觀光行銷被疑模仿屏東 高市府：教學相長

最新更新：2020/03/23 16:50

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高市府在網路行銷2020高雄觀光主題曲「出去走走」並貼文「不用飛去高雄就有」，對照高雄及世界景點，遭質疑模仿屏東觀光創意。新聞局說，促進觀光教學相長是值得鼓勵的事。

民進黨市議員黃文益質疑市府宣傳手法「山寨版」，不僅未凸顯城市獨特性，竟將某一景點的某一視角做比對呈現，恐會讓高雄淪為「山寨城市」。民進黨市議員林智鴻批評模仿屏東縣政府的行銷手法就是認同屏東超越高雄，促市府逕將標案委託屏東做行銷。

國民黨市議員曾俊傑表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，觀光產業蕭條，市府行銷觀光是好事，促勿泛政治化。

馬來西亞音樂創作人黃明志為高雄創作並導演2020高雄觀光主題曲「出去走走」，市府在韓國瑜官方Line及臉書行銷並貼文介紹，「不用飛去 高雄就有」對照美國大峽谷、高雄田寮月世界；日本奈良大佛及高雄六龜大佛等景點做宣傳。

這個宣傳手法受質疑，媒體今天於多功能經貿園區道路開通行程後採訪市長韓國瑜，他未回應，改由新聞局長鄭照新代為說明。

鄭照新表示，沒有特別學習哪個縣市的創意，但認為這樣的創意很好，其它縣政府也有與各國對比的照片行銷，創意很棒；在防疫當下，縣市政府促進觀光教學相長都是值得鼓勵的事情。

他認為，包括南高屏或南台灣應該一起做聯合觀光行銷活動結合觀光效益進行跨縣市行銷。

媒體再追問「不用飛去 高雄就有」系列是模仿，鄭照新說，「沒有啊，這本來就是教學相長」；但在地的景點不能被取代，如何將在地景點和國際景點做創意連結是各縣市政府要展現的地方特色。（編輯：黃世雅）1090323

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報