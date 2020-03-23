議員批返台檢疫沒關懷包 中市府指補足後即發送

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市議員賴佳微今天說，有市民自英國返台7天仍未收到居家檢疫關懷包，市府的超前部署淪為口號。台中市民政局表示，由於需求量大幅增加，製作速度不及，補足後立即發送。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒全球，民主進步黨台中市議員賴佳微受訪指出，接獲陳情指有市民17日自英國返台，居家檢疫7天仍未收到市府的檢疫關懷包，口罩、體溫計對居家檢疫者非常重要，質疑中市府掌握的關懷人數有漏洞，恐成防疫破口，超前部署淪為口號。

台中市民政局表示，接到中央指派這名個案時已是18日晚上，19日立刻進行電話關懷。由於中央流行疫情指揮中心因應疫情變化，逐步提高防疫標準，導致居家檢疫對象大幅增加，而國內體溫計缺貨，導致關懷包製作速度不及人數增加速度，待24日補足物資後，將由里長、里幹事協助發送。

民進黨台中市議員江肇國受訪指出，他在20日的專案報告已提醒市府對疫情的發展應有預估值，相關的物資、人力都要有前置量，呼籲中市府應即刻對返國潮、有出國旅遊史的人做好追蹤，才能有效掌控疫情的發展狀況。

賴佳微、江肇國進一步表示，體溫計若短缺，口罩、消毒水應該先發送，居家檢疫者若與家人同住時，在家時應隨時配戴口罩、消毒，中市府應保持警覺性，不然恐因市府行政怠惰而產生破口。

民政局統計，台中市目前居家檢疫人數約5000多人，里長、里幹事都已投入居家檢疫防疫事務，有的里長、里幹事甚至需要關懷250多名居家檢疫者，人力十分吃緊，呼籲居家檢疫者千萬不要出門，有需要可聯繫市府關懷中心，將給予協助。（編輯：戴光育）1090323