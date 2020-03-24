北市推安心檢疫所 提供百間房

台北市副市長黃珊珊24日表示，目前已找到一間「安心檢疫所」，提供100間房，可讓被旅館拒收、無法進行居家檢疫或經濟弱勢的民眾申請，一天費用為新台幣2200元。中央社記者梁珮綺攝 109年3月24日

（中央社記者梁珮綺台北24日電）武漢肺炎疫情蔓延，居家檢疫人數逐日上升。台北市副市長黃珊珊今天說，已找到一間「安心檢疫所」，提供被旅館拒收、無法進行居家檢疫或經濟弱勢民眾申請，一天費用為2200元。

黃珊珊下午2時主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第23次應變會議，會後在市政大樓12接受媒體聯訪時，做上述表示。

台北市2月推動防疫旅館以來，幾乎供不應求，目前共有4間防疫旅館，而部分家庭因衛浴共用，無法讓居家檢疫者在家進行檢疫，台北市也提出補助方案，由居家檢疫者的家人到外面的旅館居住，14天補助新台幣7000元。

黃珊珊說，已找到一間安心檢疫所提供100間房，每天費用為2200元，若民眾有需求，會請民政局轉介。

不過，她也表示，第一優先仍請居家檢疫者在家，若不行的話就申請防疫旅館，再不行就是家人到外住一般的旅館，「真的被拒收、真的居家檢疫有困難，經濟屬於弱勢跟困難的，會安置在安心檢疫所內」。（編輯：方沛清）1090324