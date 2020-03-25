金門蔣中正塑像何處去 教育處提5方案

金門縣金城鎮金城國中校長許維民表示，校內蔣公銅像題字為校訓「敦品勵學」，不像「民族救星」那麼有政治意味，且若拆除了，恐會影響校友懷舊情緒。中央社記者黃慧敏攝 109年3月25日

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）促進轉型正義委員會要求金門縣處置轄內公共空間威權象徵。金門縣政府教育處今天表示，鄉親對蔣中正的記憶和台灣民眾不同，提出5個方案供各校參考，並尊重學校處置方式。

由於促轉會要求各單位今天回覆，教育處長羅德水說，由於時間緊迫，教育處來不及邀集各校討論形成共識，只有請學校就各自考量先行回覆促轉會，後續如有機會再做整體討論。

根據促轉會資料，金門縣有11處蔣中正塑像，其中國中小學占7處。教育處研擬5個處置方案，第一是移除，羅德水受訪表示，移除最快速，但可能會引起某些族群抗議，尤其金門歷經國共戰爭及早期戰地政務治理，有老榮民對蔣公存有濃烈情感，若強制拆除可能會造成族群撕裂對立。

第二是在塑像旁設立解說牌，敘述相關歷史來由。但羅德水也說，解說內容是否又會引起特定派系反彈也要考量。三是移置塑像，改以觀光角度重塑蔣公的歷史功過，結合金門在地特色呈現不同風貌。四是庫藏。方案五是改造成其他裝置藝術或改變空間布局，除了可解除蔣公塑像的威權性格，也可增加校園空間美感。

金城國中校長許維民認同第五案。他說，銅像是校園記憶的一部分，學校早就把塑像當成裝置藝術，每年耶誕節學生都會把蔣公裝扮成耶誕老人，讓學校呈現另類耶誕風情。且校內蔣公銅像題字是校訓「敦品勵學」，不像「民族救星」有政治意味。

賢庵國小蔣中正銅像位於校門入口正前方，校長楊肅健說，銅像位置正處路沖，早年有「鎮邪避煞」作用。在前任校長陳為信鼓勵下，學童利用基作創作陶藝，成為校園亮點，這些陶藝圖案都具有金門意象，如歐亞水獺、戴勝等，一進入校園都被可愛的陶塑吸引。

烈嶼國中校長林永進說，塑像並未處於校內主要幹道上，傾向在校園總體規劃第三期程再一併討論。也有校長認為，遷移塑像需要費用，相關損失又要向誰追討？還有人質疑「除掉塑像就是正義嗎？」

此外，至於位在金門縣金城車站附近的蔣中正塑像，基座上書寫的正是「民族救星」，金城鎮長李誠智認為，金門鄉親對蔣中正有感情，如果貿然拆除會很不捨。（編輯：孫承武）1090325

金門縣賢庵國小校長楊肅健25日表示，校內蔣公銅像基座交由學童創作富有金門意象的陶塑，可愛又充滿創意，也成為校園亮點。中央社記者黃慧敏攝 109年3月25日