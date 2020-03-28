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武漢肺炎防疫 中市府洽公專區4/1起跑

最新更新：2020/03/28 16:01
武漢肺炎疫情嚴峻，台中市政府強化防疫並超前部署，4月起將在台灣大道市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓，通風較佳的中庭處設置聯合洽公專區，集中為民眾提供各項服務。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年3月28日
武漢肺炎疫情嚴峻，台中市政府強化防疫並超前部署，4月起將在台灣大道市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓，通風較佳的中庭處設置聯合洽公專區，集中為民眾提供各項服務。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年3月28日

（中央社記者趙麗妍台中28日電）因應武漢肺炎疫情，自4月1日起，台中市政府在台灣大道市政大樓文心樓1樓及陽明大樓1樓中庭設置聯合洽公專區，台灣大道市政大樓惠中樓則為純辦公區域，不開放民眾洽公。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台中市政府日前規定洽公民眾需配戴口罩、量測體溫、消毒雙手，各機關登記訪客姓名、電話等基本資料。台中市政府今天表示，4月1日起設置聯合洽公專區，縮短洽公時間，減少接觸風險。

市府秘書處表示，台灣大道及陽明市政大樓原由各機關在1樓聯合服務中心及各機關所在樓層，提供各項諮詢與洽公服務，因應疫情，整合市政大樓各機關服務機能，在1樓通風較佳的中庭設置聯合洽公專區，集中提供各項服務，可減少人員至2樓以上樓層走動或搭乘電梯機會，降低非必要接觸風險。（編輯：謝雅竹）1090328

台中市政府秘書處表示，台灣大道及陽明市政大樓原由各機關在1樓聯合服務中心及各機關所在樓層提供各項服務，因應武漢肺炎疫情，4月1日起特在1樓通風較佳的中庭設置聯合洽公專區，降低非必要接觸風險。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年3月28日
台中市政府秘書處表示，台灣大道及陽明市政大樓原由各機關在1樓聯合服務中心及各機關所在樓層提供各項服務，因應武漢肺炎疫情，4月1日起特在1樓通風較佳的中庭設置聯合洽公專區，降低非必要接觸風險。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年3月28日
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