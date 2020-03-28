爬玉山配合防疫 排雲山莊住宿減至100人

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）配合武漢肺炎防疫，攀登玉山的重要住宿地點排雲山莊，原提供116人住宿將縮減為100人，供餐也將採分時段、分流服務。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心日前發布「室內100人以上集會活動建議暫停」，因此，玉山國家公園管理處配合調整排雲山莊既有服務項目，原提供116人住宿，自今天起申請4月28日之後的住宿抽籤名額調整為100人。

玉管處表示，玉山主峰線是熱門登山路線，每年申請入園登山健行遊客絡繹不絕，排雲山莊更是攀登玉山重要住宿地點，但為配合防疫措施，考量降低疾病傳播風險及兼顧民眾權益等因素，須調整服務措施。

除原提供116人住宿減為100人，玉管處指出，若當天已超過100人，將不再遞補，原已通知遞補者不受影響；此外，排雲山莊供餐將採分時段、分流方式用餐，降低傳播風險，請住宿山友配合。

玉管處表示，為確實掌握進入玉山國家公園生態保護區人數，並採無紙化入園查核，已核准自塔塔加登山口入園的登山隊伍，入園當天務必攜帶身分證明文件正本到排雲登山服務中心辦理「線上報到」作業，若未報到將視同未入園，並依規定處理。

玉管處提醒，居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者請暫緩申請入園，入園隊伍成員若發燒、呼吸道不適、嚴重咳嗽等症狀，應自行取消入園；核准入園人員應加強自主健康管理，若有疑似感冒症狀應戴口罩進入山屋，保護自己也尊重他人。（編輯：謝雅竹）1090328