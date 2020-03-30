傳計程車被指派載發燒居家檢疫者 花蓮縣府否認

（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮縣府正籌組防疫計程車隊，有司機反映還沒成軍，就有衛生局人員打電話要求載送發燒的居家檢疫民眾就醫；衛生局長朱家祥表示，車隊還在籌組中，未指派任務，不清楚司機指控內容。

花蓮縣計程車駕駛員職業工會秘書王智宏接受媒體採訪表示，半個月前應縣府要求，徵詢計程車司機組成防疫車隊，目前有5名司機報名，提報後就沒有下文。

王智宏說，有司機向他反映，車上都沒有任何防護措施、也沒上過課，衛生局分別在24、26、29日個別向司機指派工作，要他們載送居家檢疫民眾就醫。

王智宏轉述林姓司機說法，24日、26日接到衛生局電話，只說有一家3口需要搭車，其中一次還是小孩發燒轉院，他車上詢問才知對方是居家檢疫者，事後覺得害怕，告知工會秘書，就擔心成為防疫破口。

另一名賴姓司機也向工會反映，昨天上午接到衛生局人員電話，要接送居家檢疫者到醫院領藥、做肺部檢查，事後同樣沒提供消毒指引，但今天中午11時許有通知司機到衛生局上課。

賴姓司機提供手機通話截圖證明，記者回撥司機提供的電話號碼，確認電話號碼是衛生局員工，但追問是否有派遣防疫計程車接送，衛生局員工說不方便回應。

朱家祥今天表示，居家檢疫或隔離民眾，要離開住所都須通報，若有發燒、呼吸道症狀需就醫，經通報，衛生局會指定設備齊全的救護車送至指定醫院治療，不可能透過還沒成立的防疫計程車，對於司機投訴並不了解，下午針對司機開設防疫重點課程，鼓勵司機踴躍參與。

負責承辦防疫車隊業務的觀光處副處長張志翔表示，防疫車隊還在最初期的招募階段，的確有收到有意願的名單，但不是正式名單，還需經過衛生單位舉辦的防疫課程，且相關補助配套還在研擬，目前都還沒有定案。（編輯：黃世雅）1090330