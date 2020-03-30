載具網上自主學習 屏東國中小防疫停課不停學

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）因應武漢肺炎防疫，國中、小學做到「停課、不停學」。屏東縣政府今天表示，全縣2成的學生家中沒有載具，17%學生家裡沒有網路，已超前部署相關硬體，並提升教師資訊能力。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）全球疫情嚴峻考驗，屏東縣長潘孟安指示教育處積極規劃，在維護教育權前提下讓學生停課不停學，為全縣4萬803名國中小學子做好提前準備。

教育處關心學生家中的載具及網路，調查統計「無載具可供居家線上學習」學生數8190人(20%)、「無網路可供居家線上學習」則有7152人(17%)。

依教育處統計，各國中、小學可調度載具(平板及筆記型電腦)給學生使用數量2531台；防疫期間追加採購前瞻載具2102台，預計5月底到貨；屏東縣108-109年電腦更新採購1954台筆電，預計4月底到位；109年科技輔助自主學習專案230台平板預計5月底到位，也可因應疫情讓載具更迅速到位。另外，教育部配發行動網卡有1700個，相關硬體資源可立即配送到居家學習服務學子手上。

教育處副處長楊英雪表示，萬一如果不夠，教育部與縣府會立即補充，對於弱勢家庭的學生如果在家網路學習有困難，導師也會負責督導。縣府也掌握中央最新訊息與資源，連結停課不停學相關資訊在教育處網站首頁公告，各級學校也在校網設立防疫資訊/自主學習專區。

教育處也研擬學校停課補課暨線上補課計畫函頒各校，並提供檢核表、因應疫情調整暨復課後補課及評量實施計畫範例及學生自主學習歷程紀錄等，目前各校都完成規劃並辦理校內模擬演練。

教育處自3月24日起連續開設7場次增能工作坊(5個視導區+輔導團2場次)，讓全縣老師資訊能力迅速到位。目前已完成6場次，最後一梯次將於4月7日完成，並視教學現場需求做後續規劃。

這些線上教學課程方案提供教師不同選項，包含數位平台教材、視訊軟體與協力方案，務求教師學會防疫停課如何利用ZOOM、Meet、Teams或Line等視訊軟體，結合科技輔助自主學習平台有系統的進行線上教學，相關研習簡報及教學影片另後製並公告，提供各校教學與複習。（編輯：孫承武）1090330