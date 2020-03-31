北市推千人防疫就業方案 最多月領約2萬7

（中央社記者梁珮綺台北31日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，台北市3月1日至22日失業人數較去年同期增加607人，台北市副市長黃珊珊今天宣布「台北市千人防疫就業方案」，只要設籍台北市4個月以上的失業者就可適用，最多月領約2萬7。

台北市副市長黃珊珊下午2時主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第25次應變會議，會後與勞動局長陳信瑜共同接受媒體訪問時，做上述表示。

陳信瑜表示，今年3月1日至22日的失業認定申請人數為1934人，較去年同期的1327人還要多607人。

陳信瑜說明，職缺由台北市政府各局處及學校提供，預計創造1000個短期、臨時工作機會，適用對象為設籍台北市4個月以上的失業者，最長以6個月為限，所需經費約1億8648萬6000元，經費來源由災害準備金或第二預備金支應。

陳信瑜表示，每人每月最高發給176小時、每小時以時薪158元核給，最長以6個月為限，工時為每天最多8小時、每週休息2天，以此估算，進用人員每月最多可領2萬7808元，勞保與健保則由政府給付。

陳信瑜說，目前台北市政府已整合350個以上職缺，其中以民政局需求量最大，其次為衛生局，再次為社會局。

黃珊珊表示，目前居家檢疫者已超過1萬1000多人，里幹事、里長都吃不消，衛生局從中央接收口罩後還要進行分裝等等，人力耗損相當大，期盼透過就業方案補足人力缺口，讓台北市維持正常運作。

另外，勞動局資料顯示，因武漢肺炎疫情而申請縮短工時的業者共有106家，影響2248人；被要求補件後才可實施的業者有73家，影響1942人。（編輯：張銘坤）1090331