嚴防毛毛蟲爆發 金門林務所啟動防治作業

金門縣林務所所長鐘立偉2日表示，自4月下旬到6月下旬，地區行道樹常遭受俗稱毛毛蟲的鱗翅目幼蟲啃食，林務所已提前啟動防治作業，施用蘇力菌抑制毛毛蟲。（金門縣林務所提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年4月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）金門縣林務所今天表示， 每年4月下旬起，是俗稱「毛毛蟲」的鱗翅目幼蟲好發季節，林務所已提前施用蘇力菌，抑制毛毛蟲爆發。由於蘇力菌對人體無害，請民眾毋須擔心。

林務所所長鐘立偉受訪表示，自4月下旬到6月下旬，地區行道樹常遭受毛毛蟲啃食。常見的食葉害蟲如黑角舞蛾（主要為害小葉欖仁）以及尺蠖（主要危害樟樹與竹柏）一旦爆發，不但會將樹葉啃食殆盡，還會吐絲懸掛空中，影響行人或騎士的安全。

鐘立偉說，為了降低毛毛蟲危害，近日林務所開始在環島東路與黃海路兩側行道樹，噴灑蘇力菌。他說，沾染蘇力菌的植栽被鱗翅目幼蟲取食之後，即被蟲體內的鹼性胃液溶解並釋放毒蛋白，導致昆蟲死亡。

由於蘇力菌僅對鱗翅目幼蟲具有效果，對目標昆蟲以外的生物完全無傷害，林務所表示，人體不會因誤觸施藥後的植栽，而有中毒疑慮，民眾請放心。

鐘立偉進一步表示，蘇力菌怕日光照射，易受紫外線破壞。近日陰雨綿綿，偶有毛毛細雨，正好適合進行蘇力菌防治作業；施藥後殘留在葉片的蘇力菌在日曬下3、4天即失去效用，後續林務所仍將於蟲害好發期間內持續用藥，以確保抑制效果。（編輯：謝雅竹）1090402

金門縣林務所所長鐘立偉2日說，4月下旬起地區行道樹常遭受毛毛蟲啃食，常見害蟲如黑角舞蛾（圖）等，主要為害小葉欖仁，還會吐絲懸掛空中，影響行人騎士安全。（金門縣林務所提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年4月2日