疫情期間充電 屏東觀光協會開數位轉型培訓課程

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東縣觀光協會為協助觀光業者，利用疫情期間培訓從業人員專業能力，推出「數位轉型與地方創生人才培訓」課程，並呼籲業者避免放無薪假，趁機讓員工充電，展開數位轉型。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳今天特地邀請民進黨籍立法委員周春米，共同宣布招生開跑，歡迎觀光產業娘子軍，別錯過充電學習機會，更呼籲觀光產業業主，避免實施無薪假，趁機讓員工充電，展開數位轉型，共同肩負屏東地方創生責任。

周春米指出，女力時代來臨，性別平等是國際潮流，觀光產業從業人口女性占多數，期盼姊妹們站出來，藉充電課程強化核心能力，並抱持樂觀開朗態度，期勉疫情過後，屏東觀光產業再創新局。

鄭宜芳表示，這次課程以「善用新興科技與政府補助資源提升觀光產業」等7大主題，邀請37名企業主或總經理授課，協助旅行業、旅館業、觀光遊樂業等觀光產業從業人員利用疫情期間培訓專業能力，以利產業復甦時提升服務品質。

為落實防疫，觀光協會表示，除教室加強消毒、要求講師、學員與工作人員配戴口罩外，也設置酒精讓進出人員消毒、採實名制梅花座、每人距離1.5公尺，同時，每天量體溫2次，只要體溫超過攝氏37.5度，即柔性勸導就醫。

觀光協會表示，上課日期從4月7日至4月30日，總計120小時，有興趣的人請洽協會報名。（編輯：謝雅竹）1090402