本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏東米其林環保便當競賽 推廣惜食、零廚餘理念

2024/8/17 16:35（8/17 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為推廣惜食觀念與環境教育，屏東縣環保局17日舉辦「米其林環保便當競賽」，縣長周春米（前右4）出席表示，比賽除展現參賽者創意與廚藝，更重要的是傳遞環保與惜食理念，激發民眾環保愛地球的觀念，並在日常生活中實踐。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年8月17日
為推廣惜食觀念與環境教育，屏東縣環保局17日舉辦「米其林環保便當競賽」，縣長周春米（前右4）出席表示，比賽除展現參賽者創意與廚藝，更重要的是傳遞環保與惜食理念，激發民眾環保愛地球的觀念，並在日常生活中實踐。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年8月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）推廣惜食觀念與環境教育，屏東縣政府環保局今天舉辦「米其林環保便當競賽」，共有15組參加決賽，屏東縣長周春米出席並表示，鼓勵大家食當季、吃在地、零廚餘理念。

周春米今天到大仁科技大學出席環保局舉辦的「米其林環保便當競賽」，並親自下廚利用屏東當季、在地食材，製作出精緻味美的彩蔬三層肉環保便當

周春米會中表示，自己在公務繁忙之餘最喜歡下廚做料理，且購買在地、當令食材以減少碳足跡，現在外食族多加上外送便當興起，衍生許多紙餐盒等資源垃圾，對於許多家庭來說，處理廚餘更是項負擔，因此舉辦「米其林環保便當競賽」，展示參賽者的創意與廚藝，更重要的是傳遞環保與惜食理念，激發民眾環保愛地球的觀念，並在日常生活中實踐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周春米說，守護環境是生活在台灣這片土地人民的共同責任，在日益嚴峻的垃圾處理挑戰中，未來會持續確實執行垃圾破袋檢查作業，確保資源回收物、廚餘能夠確實進入資源循環體系。

環保局表示，便當是現在重要的飲食文化，利用「便當」融入環保創意，舉辦「米其林環保便當競賽」，藉由民間無限的創意能量，發想出各種料理方式的環保便當，提供給所有民眾參考，發揮創意做出符合自己口味的環保便當，而且最好自備循環餐盒重複利用，環保、美觀又衛生。（編輯：黃世雅）1130817

#大仁科技大學
#米其林
#屏東縣
#屏東縣政府環保局
#周春米
周春米
拳擊國手賴主恩任里港國中教練 盼挖掘潛力選手訪屏東夏日樂學 鄭英耀：讓學童從做中學
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：