屏東米其林環保便當競賽 推廣惜食、零廚餘理念

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）推廣惜食觀念與環境教育，屏東縣政府環保局今天舉辦「米其林環保便當競賽」，共有15組參加決賽，屏東縣長周春米出席並表示，鼓勵大家食當季、吃在地、零廚餘理念。

周春米今天到大仁科技大學出席環保局舉辦的「米其林環保便當競賽」，並親自下廚利用屏東當季、在地食材，製作出精緻味美的彩蔬三層肉環保便當

周春米會中表示，自己在公務繁忙之餘最喜歡下廚做料理，且購買在地、當令食材以減少碳足跡，現在外食族多加上外送便當興起，衍生許多紙餐盒等資源垃圾，對於許多家庭來說，處理廚餘更是項負擔，因此舉辦「米其林環保便當競賽」，展示參賽者的創意與廚藝，更重要的是傳遞環保與惜食理念，激發民眾環保愛地球的觀念，並在日常生活中實踐。

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周春米說，守護環境是生活在台灣這片土地人民的共同責任，在日益嚴峻的垃圾處理挑戰中，未來會持續確實執行垃圾破袋檢查作業，確保資源回收物、廚餘能夠確實進入資源循環體系。

環保局表示，便當是現在重要的飲食文化，利用「便當」融入環保創意，舉辦「米其林環保便當競賽」，藉由民間無限的創意能量，發想出各種料理方式的環保便當，提供給所有民眾參考，發揮創意做出符合自己口味的環保便當，而且最好自備循環餐盒重複利用，環保、美觀又衛生。（編輯：黃世雅）1130817