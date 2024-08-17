墾丁「冒煙的喬」9/2熄燈 經營21年不敵觀光景氣與缺工

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（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）美式連鎖餐廳「冒煙的喬」墾丁店經營逾20載，不敵觀光景氣與缺工，將於9月2日熄燈，突顯墾丁國旅困境，屏東縣觀光協會認為，應透過打造地方特色吸引觀光客。

繼經營28年的麥當勞墾丁店去年關店後，在墾丁經營21年的「冒煙的喬」也將結束營業。「冒煙的喬」昨天透過臉書（Facebook）粉專宣布，決定極其艱難，由於各種無法克服的挑戰，不得不做出痛心決定，最後營業日為9月2日，將拍賣店內所有傢俱及布置。許多民眾留言表示，「冒煙的喬」是去墾丁常到訪的店，惋惜將成回憶。

業者告訴媒體，近年觀光景氣不佳，特別是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，且偏鄉人力不足，缺工問題始終存在。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳指出，疫後國旅尤其是墾丁地區，恢復得沒有想像中好。國門解封後民眾往外跑是常態；加上氣候干擾，連續4年多沒有大颱風，今年來了颱風外，幾乎每週末有雨；另外，人力、物價成本、電費上漲也是業者面臨問題。

鄭宜芳說，要改善墾丁觀光體質，短期補助、大型活動不是解法，應有長遠計畫，交通要更便捷外，「墾丁地區業者、政府都要有決心」，著重生態、文化、美食3面相，扣緊地方特色打造觀光亮點，例如輔導墾丁餐廳業者以屏東在地農產製作美食，讓旅客有想去墾丁旅遊的理由，才能吸引國內外旅客。（編輯：郭諭儒）1130817