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國旅住房被嫌貴 李孟諺要觀光署推薦平價旅宿

2024/6/14 14:26（6/14 14:40 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者汪淑芬台北14日電）很多民眾抱怨國旅住宿太貴，不如出國玩。交通部長李孟諺今天說，將請觀光署在網站上推薦各縣市具品質的平價旅館給消費者。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，出現報復性旅遊，台灣人出國旅遊首選就是日本，許多台灣民眾認為出國玩比在國內旅遊划算，主要就是台灣的住房太貴，而旅宿業者的說法是，缺工且離峰時間旅客量太少。

李孟諺今天上午接受廣播電台「暐瀚撞新聞」節目專訪時表示，因日幣貶值，吸引大量國際觀光客去旅遊，而日本房價比台灣便宜，也有不少人去買房；不過，今年上半年來台最多的國外觀光客是日本，1至5月有53.5萬人次，其次才是港澳、韓國、美國、馬來西亞。

李孟諺說，會請觀光署在網站上推薦各縣市具品質的平價旅館給消費者，就像農業部結合各地特產品，在量販、超市通路推出平價便當。

另外，在推動國旅上，李孟諺說，會由13個國家風景區管理處與各縣市政府成立觀光商圈，結合各地特色一起推廣，將有100個亮點，每個縣市有5至6個套裝行程，再結合全國遊樂園、觀光工廠推出優惠方案，在7月暑假一開始，就先衝一波。（編輯：陳政偉）1130614

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