Airbnb禁房東裝設室內監視器4/30上路 安裝戶外須告知

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（中央社舊金山11日綜合外電報導）旅宿訂房業者Airbnb今天表示，在以住客隱私為首要考量的情況下，將禁止在客房內安裝室內監控攝影機。

Airbnb先前准許屋主在走廊和客廳等公共區域裝設室內監控攝影機，前提是這些攝影機必須放在明顯可見的位置，且須在訂房頁面披露相關資訊。

即便如此，仍有人於社群媒體抱怨，在住宿期間發現疑為隱藏式攝影機的裝置，其中有些甚至安裝在需要保留隱私的空間。

總部設在舊金山的Airbnb在部落格發文說：「Airbnb正禁止全球（屋主）在任何房源設置室內監控攝影機，作為簡化我們對監控攝影機和其他設備政策的部分措施，以持續將住客隱私列為優先考量。」

這項新政策將於4月30日生效，此外，Airbnb也將收緊對在戶外區域安裝監控攝影機的規定。

Airbnb表示，門鈴攝影機和噪音分貝監測器仍可繼續使用，以確保住房安全及偵測未經授權的人員。

Airbnb在文中說，房東將被要求揭露所有戶外監控攝影機的位置，且不得監控戶外淋浴或三溫暖等區域。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130312