Airbnb：旗下房源永禁租客開趴

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Airbnb 28日表示，原訂在COVID-19疫情期間不准租客在旗下租賃物業中舉行派對的規定，目前已改為永久禁止開趴。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社紐約28日綜合外電報導）旅宿訂房業者Airbnb今天表示，原訂在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間不准租客在旗下租賃物業中舉行派對的規定，目前已改為永久禁止開趴，以免問題事件叢生。

Airbnb屢屢收到投訴，加上發生若干受矚目的問題事件，包括2019年在加州的5人死亡槍擊事件後，限制開趴的政策規定愈來愈嚴格。

法新社報導，COVID-19疫情爆發後，許多夜生活場所關閉，民眾轉而向Airbnb租借場地來舉辦活動，反而製造另一個問題。

Airbnb指稱，更嚴格的規定已有效降低了投訴率。

Airbnb表示，違反規定的租客，帳號可能被凍結甚至完全被除名，並表示2021年有超過6600名租客因違反開趴禁令而被凍結帳號。（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1110630