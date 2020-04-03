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張文帝洋樓修復啟動 未來文資培訓基地

最新更新：2020/04/03 09:04

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）捐贈給金門縣政府的歷史建築張文帝洋樓，修復工程在疫情中低調展開。金門縣文化局表示，未來將成為文化資產修復人才培訓基地，復興發揚傳統匠藝，並帶動金門觀光產業。

文化局長許正芳表示，雖然動土儀式縮小規模，但施工進度及品質不受影響。依文化局計畫，修復工程原訂2021年12月31日完工；但遇上武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，由於不少建材仰賴大陸，完工日期難以確定。

張文帝洋樓位於金沙鎮沙美聚落。文化局表示，這是鎮上最華麗的洋樓，由馬來西亞華僑張文帝寄款回鄉並親自督工興建。1937年到1945年日軍進駐設置指揮所；1945年至1952年，宗親張西湖全家自中國大陸返金門借住；1952年至1989年國軍駐紮，期間一度設立鼠疫防治處。

1992年張氏宗親借住，1994年以後閒置，直到1995年張文帝之女張惠英回來繼承產權。感念父母對祖父母孝思，張惠英2016年將洋樓捐贈給縣府，希望能將成為全金門的共同資產。縣府2019年9月和文化部文資局合作，由文資局投入新台幣4140萬元預算修復，活化再利用。

文化局指出，張文帝洋樓建築構造為兩層樓出龜洋樓形式，主要結構採用承重牆擱檁系統，外廊柱式以花崗岩柱直立，四面外牆體全為磚砌承重牆，輔以磚砌附壁柱。正面山牆裝飾精美，飾以泥塑鴿子、雙獅雕飾，中央橫梁刻「1935」文樣，充分展現金門洋樓的建築風貌特色，具有地域獨特性之民間建築藝術價值。

許正芳表示，未來修復完成後將作為文化部文資局文資修復人才培訓場地，協助金門在地文化資產修復人才培育，帶動居民對文化資產的重視及提升縣民文化素養，並期許透過中央資源，進而活絡沙美鎮各村莊，帶動全金門觀光產業與復興發揚傳統匠藝，再創東半島榮景。（編輯：張銘坤）1090403

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