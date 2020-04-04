因應旅遊人潮 屏縣府進駐恆春半島全面防疫

(中央社屏東縣4日電）因應連假旅遊人潮，屏東縣防疫指揮中心今天增設恆春前進指揮所，進駐恆春警分局全力防疫，縣長潘孟安並向中央建議墾丁國家公園警察大隊加入防疫行列，就近協助防疫。

屏東縣防疫中心今天直接前進恆春半島，再增加成立緊急指揮中心，潘孟安親自坐鎮，包括衛生局、環保局、消防局、交通旅遊處、社會處等單位派員進駐，與行政院副院長陳其邁、警政署長陳家欽透過會議再次整備防疫措施。

潘孟安強調，縣府防疫沒有假日，已動員縣府人力，配合中央規範，將於用餐時間至各餐廳宣導，同時加強環境清潔維護及落實並追溯旅宿實名制登記。

潘孟安表示，除了縣府人力之外，行政院同意支援國家公園警察大隊以及保五總隊人力，也要求轄區分局熱點加強宣導，全面提升防疫強度。

「現階段的觀光人潮，地方又愛又怕」，潘孟安道出兩難，但防疫優先，即使可能會影響民眾遊興，縣府還是要全面警戒。

至於中央流行疫情指揮中心4日上午發送訊息，提醒觀光景點民眾保持社交距離。潘孟安表示，觀光人潮加上返鄉祭祖鄉親，不只是屏東人潮擁擠，中央疫情中心的簡訊也是基於善意提醒，請民眾不要恐慌。

潘孟安表示，在連假前，縣府即要求全縣旅宿業者依防疫手冊做好防範工作，量體溫及落實消毒清潔；連日來，恆春警分局也在墾丁大街實施人車分流，在墾丁大街騰出更多空間，讓民眾可以保持距離並宣導請大家務必戴口罩、保持社交距離、用餐梅花座。（編輯：黃世雅）1090404