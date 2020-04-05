疫情重創彰市掀關店潮 房仲：位置好仍有人租

最近一個月來，彰化市有多間餐廳或商店宣布停業，有房仲業者指出，商店關門原因各有差異，不過只要店面位置以及周邊條件好，最後還是能夠租出去。圖為彰化市中華路、和平路交叉口，為市區重要商圈之一。中央社記者吳哲豪彰化攝 109年4月5日

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰市最近1個月有多間餐廳或商店宣布停業，王品旗下的品田牧場租約到期關門，寶島鐘錶的2間店也整合成1間，房仲業者說，這些商店關門原因都不一樣，但只要位置好，仍會有人租。

彰化市最近1個月有多間餐廳或商店宣布停業，像是餐飲集團王品旗下的連鎖餐廳品田牧場，位於彰化市中正路的分店因租約到期決定不續約，位於彰化市中山路，開店10多年的歡樂牛排彰化店也決定經營到今天為止，著名的寶島鐘錶在彰化市有2間門市，也決定合併成1間。

由於這些決定關門或合併的餐廳店家都位於彰化市重要商圈或道路，許多民眾都認為是受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響導致經濟不景氣，店家生意難做，也擔心會有越來越多的店家會關門大吉。

有房仲業者接受中央社記者訪問表示，這波關店潮的商店關門原因都不太一樣，像有的餐廳是因為品牌經營策略改變，整併店面，因此在租約到期後決定不續約，也有的是經營時間很久，但可能人流減少，收入漸漸無法應付房租，才決定乾脆在武漢肺炎疫情期間結束營業。

房仲業者進一步指出，有的店面是傳出不續約要退租後，立即有別家大型餐飲業者探詢租金價格，有興趣接手；有一些店面會被更大型的餐飲集團租下來。

房仲業者強調，彰化市其實屬於小鄉鎮，很多持有店面的房東資金很雄厚，不太願意大幅調降租金，而這些決定不再營業的店面，只要位置以及周邊的條件好，最後還是能夠租出去。（編輯：洪學廣）1090405