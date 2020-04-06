防止疫情擴散 金門室內空間將採實名登記

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）清明連續假期結束，考量連假人潮移動增加武漢肺炎疫情風險，金門縣長楊鎮浯今天表示，縣府已要求清查連假期間到其他縣市的人員情況，縣府所屬室內空間並將採取實名登記制。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續發燒，加上連假台灣多處景點人潮聚集，恐怕成為疫情漏洞；楊鎮浯下午在環保局長楊建立和金城鎮長李誠智等人陪同下，到金城車站、東門市場視察清毒情況，指示務必徹底消毒，消除民眾疑慮。

清明連假台灣地區11處景點人潮眾多，中央疫情指揮中心憂心恐將成為疫情防疫漏洞，要求去過這11處的民眾必須自主健康管理14天。楊鎮浯受訪時表示，已要求教育處和人事處等單位清查公務和教職人員清查是否有人到台灣各縣市情況，了解他們是否出入人潮聚集的景點，列冊追蹤，以掌握狀況。

楊鎮浯表示，縣府室內空間即將進行實名登記制，將在公告後施行。他強調，不是因為金門縣出現確診案例，而是為了全盤掌握人員移動軌跡，方便萬一疫情出狀況時，可以最快的速度找出移動的軌跡，防止疫情擴散，請民眾不要擔心。

此外，有關公務員分流工作部分，楊鎮浯表示，縣府不會將各局處打散異地辦公，而是徹底做到分流，在東西半島各覓得多處異地辦公場址，待網路等設備建置完成，即可公布，務必讓各種防疫措施交織的防疫網沒有死角。至於彈性上班辦法，還在研議中。

楊鎮浯等人並到金城鎮庵前垃圾回收處理場和金寧鄉清潔隊慰問一線清潔人員。楊鎮浯說，清潔隊員在工作中接觸到的廢棄物相對比較多，而且這段時間擔負的環境清潔和防疫的工作也比較重，特別前來關心並贈送防疫用酒精，提醒大家要做好自身防護。（編輯：黃世雅）1090406