泰安鄉擬設8入口檢疫站 發燒遊客禁止進入

苗栗縣泰安鄉長劉美蘭7日指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例持續攀升，經開會研議後，公所預備在全鄉各主要入口處設置檢疫站，並公告遊客若發燒逾攝氏37.5度，禁止進入泰安鄉。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 109年4月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）武漢肺炎疫情延燒，清明連假約千名遊客湧入苗栗縣泰安鄉，憂成防疫漏洞。鄉公所將於外地進入泰安鄉主要路口設8處檢疫站，若遊客發燒額溫逾攝氏37.5度，將禁止進入泰安鄉。

泰安鄉長劉美蘭今天指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例持續攀升，但自3月以來，進入泰安鄉的外地遊客不減反增，就以清明節4天連假來看，平均一天湧入遊客約有千人，部分遊客未戴口罩，引發許多部落族人不安，擔憂成防疫漏洞。

劉美蘭指出，經召開泰安鄉新型冠狀病毒災害整備會議，公所預備在全鄉各主要入口處設置檢疫站，並公告遊客若發燒逾37.5度，禁止進入泰安鄉。

劉美蘭說，檢疫站主要針對進入泰安鄉民眾量測額溫，若是外地遊客會勸導禁止進入，若是在地居民則提醒做好自主健康管理儘速就醫，「保護鄉民、族人的健康，也保護其他遊客，請大家諒解、配合」。

泰安鄉公所秘書陳信達表示，目前外地進入泰安鄉共8處路口，分別為4大4小，4處大路口包括自南庄鄉進入泰安鄉八卦村新中橫隧道口、大湖鄉經苗62線進入清安村、大湖鄉經苗61線進入中興村、台中市和平區進入士林、象鼻村；4處小路口分別為獅潭鄉鹽水坑進入泰安鄉八卦村、大湖鄉小南勢進入大興村2鄰、大湖鄉小南勢往泰安國中小路徑以及大湖鄉大南村進入大興村南灣部落。

陳信達說，未來這8處路口設置檢疫站，檢疫對象主要針對外地遊客，擬於遊客湧入尖峰時段，週五中午至週日晚間加強量測額溫，若超過攝氏37.5度不予進入泰安鄉。

陳信達指出，設置檢疫站所需人力及經費評估已提報送交原住民族委員會，今天已先發出電子公告，呼籲遊客若有發燒症狀不要進入，並要求鄉內露營區、溫泉區商家及餐廳業者，加強做好自主防疫工作，初步規劃公告管制期間至5月底。（編輯：卞金峰）1090407