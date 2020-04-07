第一線救護人員防疫 舊衣櫃改裝紫外線殺菌櫃

（中央社記者趙麗妍台中7日電）武漢肺炎防疫大作戰，台中市消防局東勢消防分隊利用舊衣櫃自製紫外線殺菌櫃，第一線救護人員執勤返隊後，將外套、背心放進殺菌櫃中殺菌，按下開關即可消毒，落實防疫措施。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，第一線的救護人員的防疫措施更顯重要，台中市消防局第二大隊東勢消防分隊利用舊有的製物櫃，自製紫外線殺菌櫃，並將製作過程公布在網路上。

救護人員利用舊衣櫃清洗後重新噴漆，再自行配線安裝紫外線殺菌燈，完成「自製紫外線殺菌櫃」。救護人員值勤返隊後，將衣物、裝備吊掛櫃中，定時消毒30分鐘以上，減少病菌殘留，提升救護安全。

東勢消防分隊指出，「為了你，我堅守崗位，為了我，請你共同防疫」，防疫大作戰一刻都不能馬虎，自製紫外線殺菌櫃，讓防疫更有保障，希望民眾重視自己的健康和防疫管理，呼籲勤洗手、戴口罩。（編輯：卞金峰）1090407