企業有愛挹注物資 苗縣防疫關懷包升級

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣為居家隔離、檢疫者提供「防疫關懷包」，但受限財政，品項有限，多間企業提供物資，讓關懷包升級。苗栗縣長徐耀昌今天說，各界愛心挹注，有助降低檢疫者趴趴走風險。

多間企業捐贈防疫關懷包，今天在苗栗縣府舉行捐贈儀式，縣長徐耀昌頒發感謝狀給捐贈團體，感謝相關企業熱心相挺共同防疫。

其中，物資有1000份「安心祝福包」，並針對縣府防疫團隊則加碼捐贈100多份防疫護具，包括防護面罩、護目鏡、感溫片等，讓第一線防疫人員做好自身防護。

徐耀昌指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未減，為協助居家隔離、檢疫者安心度過14天，縣府動支第2預備金採購防疫關懷包，但受限財政預算，僅能提供口罩、酒精、漂白水、抗菌藥皂等基本品項，與部分外縣市相較可能略顯「陽春」，經各界愛心挹注，苗栗縣防疫關懷包大幅升級，相信有助降低檢疫或隔離者四處「趴趴走」的風險。

縣府指出，截至4月7日，苗栗縣累計居家檢疫1634人次，居家隔離累計受理88人次，籲請居家隔離、檢疫民眾務必遵守相關規定，不任意外出，保障個人及大家的健康。（編輯：卞金峰）1090408