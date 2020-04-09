夜市賣場販售大瓶異丙醇 北市府：不建議噴手

（中央社記者劉建邦台北9日電）武漢肺炎疫情嚴峻，乾洗手成熱門防疫用品，台北市議員發現，有民眾會至夜市等處買大瓶異丙醇當酒精使用。衛生局今天說，異丙醇適用環境清潔，不建議噴手，應勤洗手防疫。

國民黨台北市議員張斯綱上午開記者會表示，肺炎疫情嚴峻，乾洗手、酒精成防疫熱門商品，有民眾、餐廳業者會至夜市、五金賣場等處買價格較便宜、大瓶裝異丙醇當酒精使用，異丙醇雖有消毒效果，應避免使用手部清潔。

他指出，部分市售乾洗手、酒精外包裝也有標示不清狀況，要求衛生局加強稽查力道及宣傳，讓消費者正確、安心使用防疫商品。

出席記者會的衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說，異丙醇用途為環境消毒，噴灑手部會讓皮膚感受刺激性，不建議噴手，會持續跟民眾宣導，購買乾洗手等產品，應先看外包裝是否寫有藥用、含75%酒精等標示。

她表示，防疫以勤洗手為主，透過正確使用肥皂、洗手步驟就能清除細菌。至於乾洗手產品標示不清，防疫期間有持續稽查，衛生局官網也公布開罰結果，建議民眾購買產品前先上網查詢。

衛生局指出，藥用酒精或乾洗手屬乙類成藥，不得擅自在網路或未經許可場所販售，未領有藥品許可證的酒精、乾洗手屬一般商品，不得標示、宣傳有醫療效能，經查證屬實，可依違反藥事法處新台幣60萬元以上、2500萬元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1090409