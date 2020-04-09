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新北照顧長輩防疫不中斷 遙控器比智慧手機好用

最新更新：2020/04/09 19:16
防疫期間高齡長照服務無法進入案家或在社區舉行時，年長者要使用遠距服務的最大障礙就是資訊能力。新北市以有線電視提供長者運動等課程，被專家認為是好點子，因為長者較熟悉用電視遙控器而非智慧手機。圖為3月27日拍攝防疫健康操影片。（社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　109年4月9日
防疫期間高齡長照服務無法進入案家或在社區舉行時，年長者要使用遠距服務的最大障礙就是資訊能力。新北市以有線電視提供長者運動等課程，被專家認為是好點子，因為長者較熟悉用電視遙控器而非智慧手機。圖為3月27日拍攝防疫健康操影片。（社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　109年4月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市府衛生局長陳潤秋參加「新冠狀病毒疾病對亞太地區高齡長照部門之影響」線上論壇，分享新北嘗試以有線電視提供長者運動等課程，被專家認為遙控器比智慧手機更是好點子。

陳潤秋今天表示，她受新加坡社會企業 Ageing Asia 邀請，參加亞太地區首次舉辦線上論壇，分享防疫期間對高齡健康長者的照顧論壇研討會，擔任8日的線上論壇主講人。

陳潤秋以「台灣社區照顧防疫策略」專題報告，與澳洲、德國、新加坡、馬來西亞等7個國家、50名政府代表、銀髮產業、學者專家分享新北的防疫經驗，在線上討論交流。

衛生局今天發布新聞稿表示，陳潤秋以新北防疫策略為主軸，從超前布署、策略規劃、防疫整備、保護市民、整合創新到防疫演練，提出新北作法。

陳潤秋分享，新北市對高齡長輩在防疫的核心價值是「保護，而非隔離」，盡可能讓長者保持在社區自主生活，鼓勵戶外健康活動、透過有線電視提供教育方案。針對弱勢獨居的長輩主動送餐、電話問安、代購物品等，讓長者也能保有生活品質、不被孤立。

新聞稿說，報告後的討論主題，圍繞當疫情嚴峻對高齡長者的衝擊，多數專家都指向兩件事情：遠距服務與科技應用的挑戰，及高齡者社會孤立的問題。

當高齡長照服務無法進入案家或在社區舉行時，年長者要轉換使用遠距服務，最大障礙就是資訊能力。新北市嘗試以有線電視提供長者運動等課程，被專家認為是好點子，因為長者十分熟悉用電視遙控器而非智慧手機。

會議也討論，當服務無法進入案家時，長者容易有孤獨感，服務提供單位開始提供電話關懷，在特定情況下，受過專業訓練的團隊入案家提供緊急協助。這些措施呼應世界衛生組織的呼籲，支持社區生活的長輩。新北的理念與想法，獲得與會專家的認同與肯定。（編輯：方沛清）1090409

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