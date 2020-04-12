為中職加油不忘向蔡其昌討雞排 粉絲讚鄭文燦

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）中華職棒開幕戰因雨延賽，桃園市長鄭文燦今天在臉書發文說，雖無法現場觀賽，但他去電立法院副院長蔡其昌爭取加碼發雞排，趣味的對話讓民眾直呼市長好可愛。

鄭文燦中午在臉書（Facebook）發文並上傳一段影片表示，昨天中華職棒開幕戰因為下雨延賽，但有些事情不能忘，為了廣大10號隊友（球迷），他撥打視訊電話給蔡其昌，對於開幕戰延至今天，兩人都邀請球迷一起來觀戰，守在螢幕前，看直播挺職棒。

接獲鄭文燦的視訊電話，蔡其昌坦言若無疫情，自己是要在開幕戰時履行承諾，到桃園球場發放去年總冠軍賽時允諾，要發放給球迷的200份雞排。但鄭文燦也不忘為桃園球迷們爭取福利表示，「如果延賽的話，是不是應該要加碼一下」，字幕更俏皮的打上「一名為了雞排再次出征的男子」，讓粉絲們看了忍不住會心一笑。

面對鄭文燦的「攻勢」，蔡其昌則回覆「因為現在大家都在紓困，利息不要加太重」，巧妙的緊扣時事。鄭文燦則把握機會推銷桃園市在地產業表示，全國最大的炸雞供應商就在桃園。讓蔡其昌回應，自己一定會「在地消費」，巧妙的對話內容讓粉絲們看了直呼兩人太可愛。

面對鄭文燦凌厲的口才，蔡其昌說，「不要高興的太早，看起來今年有點危險」，希望總冠軍賽的時候再來打賭，台中的兄弟象隊今年應該會贏，不過前提是樂天桃猿隊要先進入總冠軍賽。

鄭文燦坦言，今年對樂天桃猿隊的確是考驗，不過他也自信的表示「我們要四連霸」，樂天桃猿隊準備好了，傳統與傳奇都還在，最後還不忘互相祝福防疫成功才結束通話。

這則文章一貼出，短短的時間就吸引許多民眾點閱按讚，蔡其昌也親自回覆「六個月過去，你還能記得這塊雞排」，也有民眾表示「如果有六都有各隊這樣打棒球，自己市長支持隊伍，棒球應該很精彩」，更有市民認為「以為市長是打電話叫雞排原來是討雞排XD」，不過也有市民留言「看燦燦提到雞排嘴笑眼笑的，果然對食物是真愛」。

其實，早在2015年的中職總冠軍賽，由Lamigo桃猿對上中信兄弟時，兩隊的屬地市長鄭文燦，及時任台中市長林佳龍就曾打賭，誰的球隊輸了，隔年開幕戰就到對方球場、穿對方的球衣、為對方的球隊加油，結果桃猿隊從1勝3敗演出大逆轉，締造2連霸。

林佳龍也在2016年3月19日履行承諾，到桃園棒球場觀看開幕戰，並當場穿上鄭文燦致贈的Lamigo桃猿球衣，願賭服輸的當一日桃猿隊球迷，兩名市長也簽署「桃園台中三級棒球交流意向書」，傳為球壇佳話。（編輯：張銘坤）1090412