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防疫升級 奇美博物館每週休館3天

最新更新：2020/04/13 12:16
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，奇美博物館13日宣布防疫措施升級，20日起至5月31日縮減開館日，休館日從每週三增加為週一至週三，戶外園區則維持開放。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年4月13日
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，奇美博物館13日宣布防疫措施升級，20日起至5月31日縮減開館日，休館日從每週三增加為週一至週三，戶外園區則維持開放。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年4月13日

（中央社記者楊思瑞台南13日電）武漢肺炎疫情延燒，奇美博物館今天宣布防疫措施升級，自20日起至5月31日縮減開館時間，每週一至週三休館，週四至週日開館；戶外園區因十分空曠，維持開放狀態。

奇美博物館指出，館方配合政府政策，滾動式調整武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施。為了強化防疫，自20日起至5月31日縮減開館時間。從現行的每週三休館1日，增加為每週一至週三休館3日，週四至週日開館。

奇美博物館指出，戶外園區因十分空曠，仍維持開放狀態，民眾仍可到園區散步、欣賞美景，尋找一下設置於戶外的40件雕塑作品。在特展部分，由於「有影無影？影子魔幻展」為期間限定展覽，為彌補這段時間壓縮民眾觀賞的機會，原本到6月2日止的展期，將延長至8月31日。

館方指出，開館期間會提高館內設施的消毒次數、空調換氣頻率；同時暫停近距離接觸的定時導覽及展演服務、關閉體驗型的密閉式展區。休館期間除了全面加強清潔消毒之外，並將進行館員培訓、典藏維護、空間修繕等工作，待疫情趨緩時，將提供更好的服務品質。（編輯：黃世雅）1090413

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