侯明鋒過年前示警戴口罩 侯友宜：最聽二哥話

為避免讓長輩有感染的風險，新北市長侯友宜（2排左，紅背心者）視察老人日照中心並未讓媒體隨同採訪，他事後受訪表示，新北44家的公共托老中心採取「保護不隔離」方式，希望讓長輩們在防疫期間都能夠得到妥適照顧。（市府提供）中央社記者王鴻國傳真 109年4月13日

（中央社記者王鴻國新北13日電）防疫初期就緊戴口罩的新北市長侯友宜表示，二哥侯明鋒早在農曆過年前就要他趕快戴起口罩來，大年初一再提醒。侯友宜說：「那時候我就開始戴口罩，二哥的話我最聽了啦」。

侯友宜今天一早就到三重看厚德國小周邊人行道及重陽陸橋無障礙電梯啟用情形，接著又到板橋訪視頤安老人日間照顧中心，他事後接受媒體聯訪時談到為何2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫期初期就堅持戴口罩，原來這是侯二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒的提醒。

侯友宜表示，他記得過年前和侯明鋒聯絡的時候，他就說要趕快戴起口罩來，大年初一回南部看爸爸媽媽，他說：「戴口罩喔、戴口罩喔，封閉空間口罩要戴起來！」侯友宜說「那時候我就開始戴口罩，二哥的話我最聽了啦，所以把口罩都戴起來。」

侯友宜表示，所以從那天就要求大家都戴口罩、勤洗手。當然這段時間，南部的疫情跟北部雖然不太一樣，尤其他主管醫療的整個防疫，雖然沒有常常聯絡，但是他會透過LINE傳送很多最新的醫療資訊、全球化的防疫作法及觀念。

侯友宜表示，侯明鋒比較專業，「謝謝哥哥給我提供這麼多的資訊，但是已經很久沒聯絡，他很忙、我也很忙，但是資訊都有往來，所以我們大家彼此在各個領域、不一樣的工作崗位，為防疫一起打拚，這也是我們應盡的責任。」

為避免讓長輩有感染的風險，侯友宜視察老人日照中心並未讓媒體隨同採訪，他事後受訪表示，新北44家的公共托老中心採取「保護不隔離」方式，希望讓長輩們在防疫期間都能夠得到妥適照顧。（編輯：張銘坤）1090413

防疫初期就緊戴口罩的新北市長侯友宜（右）13日受訪表示，侯二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒早在農曆過年前就要他趕快戴起口罩來，大年初一再提醒。侯友宜說：「那時候我就開始戴口罩，二哥的話我最聽了啦」。中央社記者王鴻國攝 109年4月13日