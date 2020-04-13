更多編輯台推薦新聞：
中國戰狼外交發言頻惹議 分析：不利國際形象
兩岸

中國戰狼外交發言頻惹議 分析：不利國際形象

化解小男童疑慮 指揮中心記者會專家全戴粉紅口罩
生活

化解小男童疑慮 指揮中心記者會專家全戴粉紅口罩

研究：武漢肺炎病毒繁殖率比SARS高3倍
兩岸

研究：武漢肺炎病毒繁殖率比SARS高3倍

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關
產經

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

團膳業者捐7000個餐盒 醫護人員暖心又暖胃

最新更新：2020/04/13 20:01
武漢肺炎疫情未歇，第一線防疫醫護人員神經緊繃，苗栗一家團膳業者結合扶輪社，13日宣布捐贈7000個雙主菜5蔬果便當，提供給縣內4家防疫醫院的醫療人員。中央社記者魯鋼駿攝　109年4月13日
武漢肺炎疫情未歇，第一線防疫醫護人員神經緊繃，苗栗一家團膳業者結合扶輪社，13日宣布捐贈7000個雙主菜5蔬果便當，提供給縣內4家防疫醫院的醫療人員。中央社記者魯鋼駿攝　109年4月13日

（中央社記者管瑞平、魯鋼駿苗栗縣13日電）武漢肺炎疫情延燒，第一線防疫醫護人員神經緊繃，苗栗一家團膳業者結合扶輪社今天宣布捐贈7000個雙主菜5蔬果便當，讓縣內4家防疫醫院的醫療人員暖胃又暖心。

專營團膳餐盒的業者彭先生表示，日前聽聞有餐飲及外送業者拒絕送餐到醫院，加上有感於醫護人員投入防疫工作的辛勞，希望藉由一己之力，讓防疫醫護人員免於挨餓，不用再煩惱要吃甚麼。

他指出，由營養師調配的防疫餐盒，包含雞肉、豬肉或魚肉等雙主菜，搭配5種在地蔬果，即日起由保溫餐車每天配送600至800個餐盒，贈予衛福部苗栗醫院、大千綜合醫院、為恭醫院以及苑裡李綜合醫院等4家防疫醫療院所。

苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議長鍾東錦及衛福部苗栗醫院院長李明輝、大千綜合醫院院長徐千剛等人，今天共同出席捐贈防疫便當儀式，徐耀昌感謝在地企業用實際行動支持第一線醫護人員，可說是全民防疫的表率。

鍾東錦說，業者原本捐贈3500個餐盒，獲得國際扶輪3501地區苗栗第二分區社友響應，加碼到7000個餐盒，期望達到拋磚引玉的效果，吸引更多企業共襄盛舉。

有第一線醫護人員品嚐防疫餐盒後，自拍影片表達感謝，有護理師表示「有你們真好」，還有放射科醫生說「脫掉防護衣後全身是汗，看到這些便當」，就心滿意足。（編輯：卞金峰）1090413

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報