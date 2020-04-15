台東部落嚐美食深度旅遊 40家業者結盟

（中央社記者盧太城台東縣15日電）為讓旅人、部落、產業結合，台東縣府推動「部落食尚旅程」，40家相關業者今天簽署結盟，要讓遊客暢遊台東部落，享受山與海的部落風格美食。

台東縣政府今天媒合40家旅遊及部落餐飲業者在台東市桂田酒店簽訂結盟，業者現場端出了特色部落風味餐。

來自東海岸長濱鄉的「魯瑪私房菜」老闆娘介紹她的「長濱野宴」料理，有煙燻飛魚乾等，是阿美族特有風味餐；另外，「里艾Liay的廚房」展示無菜單料理，有新鮮的生魚片和紅蟳、龍蝦，強調「料理的菜都是當天新鮮食材」。

台東縣政府原住民族行政處表示，為讓旅人、部落、產業結合，因此推動「台東部落食尚旅程」，共邀請40家業者帶旅客進入部落，體驗風味餐，從食、嚐、吃並兼具深度文化體驗，帶起小團深度旅遊的風潮。

普悠瑪旅行社總經理陳富斌表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，旅行社除提供口罩和酒精外，確保旅遊史的安全紀錄，提供不併車、不併團的小眾旅遊服務，可有效減少陌生接觸機會，少量分梯次進到部落裡，大家都可安心。（編輯：謝雅竹）1090415