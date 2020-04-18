澎湖摩西分海景點 五一連假人流管制每批500人

（中央社澎湖縣18日電）澎湖最夯的觀光旅遊景點，北寮奎壁山「摩西分海」以往人潮景象，5月1日連假不復見。觀光局澎湖國家風景區管理處今天表示，連假3天實施人流管制，分海採一進一出，每批總量500人。

因應5月1日連假，澎管處依中央流行疫情指揮中心訂定的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）社交距離群聚人潮，以及避免增加群聚感染風險，自5月1日連假3天，針對北寮奎壁山地質公園熱門觀光景點實施人流管制措施。

澎管處表示，北寮「摩西分海」每天潮汐分海時段，採分時、分流總量管制進入活動區域，每批管制總量500人進入，並採「1出1進」控管。進入園區及分海活動區者，保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，未能保持距離時須全程配戴口罩。

澎管處新聞稿表示，5月連續假期依當日潮汐，分海活動區參考通行時段，1日預計上午9時到下午1時；2日10時到下午2時30分：3日11時到下午3時30分。民眾可先行參閱，資訊同步刊登現地及澎管處官網。

澎湖北寮奎壁山的「奎壁聯輝」是澎湖舊八景之一，奎壁山下東側沿岸，與無人小島「赤嶼」之間，在退潮時會裸露出一條300公尺長、呈現S形礫石步道，其底岩為火山集塊岩與凝灰岩，質地比起珊瑚礁堅硬許多，是典型的陸連島，就是所稱的「摩西分海」。在澎湖觀光旅遊市場中，是遊客必至的最夯景點。（編輯：孫承武）1090418