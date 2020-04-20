採檢8次才確定陰性 嘉義縣首名染疫個案康復

（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉義縣首名武漢肺炎確診個案小婷（化名）18日康復。治療過程中前5次採檢陰陽不定，後3次採檢都為陰性，才確認痊癒。小婷說，回歸正常生活，最想吃台灣小吃、到戶外運動。

22歲的小婷，本學期前往美國短期交換讀書，原訂在6月底回台，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，她提早在3月25日返台，抵台後，便直接坐上防疫計程車回到嘉義祖父母生前居住的老家進行居家檢疫，檢疫第3天出現嗅覺異常症狀，確診為武漢肺炎。

小婷說，本來以為只是小感冒，知道確診後心情一度沮喪，但她隨即打起精神，積極接受治療。

嘉義縣衛生局疾病管制科技士杜彩霞表示，小婷住院期間約20天，做第3、4套檢驗時，都為陰性，卻在第5套檢驗時又轉為陽性，但她仍樂觀以對，終於在第6、7、8套檢驗時皆呈陰性，確認體內已無病毒。康復出院後，小婷仍留在老家進行14天自主健康管理。

嘉義縣長翁章梁今天中午與小婷通話，恭喜她順利出院，並請小婷分享個人抗疫的心路歷程。

小婷指出，接受隔離或治療者，本身已相當警覺，更會小心做好防疫、遵守相關的規定，外界無需過度的關心與施壓。她回歸正常生活後，最想做的事，就是吃台灣小吃、到戶外運動。（編輯：方沛清）1090420