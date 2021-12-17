彰化惠來產業園區開發案將環評 環團籲勿通過

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）環保團體今天前往彰縣府前廣場抗議花壇鄉的惠來產業園區開發案；環團指出，產業園區位在八卦山上，開發會產生環境污染問題，排放用水和廢水將影響灌溉用水及污染地下水。

針對環團人士前往彰化縣政府前廣場抗議，縣府發出新聞稿回應指出，縣府訂有「彰化縣政府環境影響評估審查旁聽要點」，供關切個別開發案之人民及團體都有機會於環境影響評估審查會時表達意見，以達成經濟與環境保護兼顧發展，歡迎民眾旁聽。

彰化縣環境保護聯盟、彰化縣要健康婆婆媽媽團以及彰化縣野鳥學會等多個環保團體，今天上午前往彰化縣政府前廣場開記者會，呼籲民眾參與12月20日召開的花壇鄉惠來產業園區開發案環境影響說明書審查會，表達反對意見。

彰化縣要健康婆婆媽媽團團長顏淑女在記者會指出，財團利益優先，人民利益擺後面，縣府讓財團可以用農地價格買進土地，還協助變更地目；她質疑，中科二林園區有343公頃建廠用地，且土地租金低廉，彰化根本不缺工業區，要求縣府退回整個開發案的申請。

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彰化縣環境保護聯盟理事張淑芬則說，惠來產業園區開發案引進號稱低污染的產業，且要促進地方產業發展，但是從環評書資料來看，引進的工廠很多在台中市，有多筆違規環保紀錄，台灣民俗村被拆除後的土地如果發展觀光遊憩至少比開發工業區來得安全。

台灣民俗村因經營不善欠下新台幣30億元債務倒閉，債權由大佛山公司承接，大佛山公司今年1月中旬拆除民俗村園區內建築物，除了3棟歷史建築外，其餘夷為平地，土地轉賣給惠來產創股份有限公司，惠來公司向縣府申請將土地申請變更產業園區，推動「惠來產業園區開發案」。（編輯：黃世雅）1101217