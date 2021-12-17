更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北火災預防條例增修三讀 力促八大場所顧消安

2021/12/17 19:14（12/17 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市議會17日三讀通過火災預防自治條例修正案，針對109年錢櫃KTV大火增修條款，要求KTV等八大場所的火警受信總機不得強制關閉。中央社記者王鴻國攝 110年12月17日
新北市議會17日三讀通過火災預防自治條例修正案，針對109年錢櫃KTV大火增修條款，要求KTV等八大場所的火警受信總機不得強制關閉。中央社記者王鴻國攝 110年12月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北17日電）台北市年前發生錢櫃KTV大火後，新北市政府修正「新北市火災預防自治條例」，並於今天經市議會三讀通過，要求KTV等八大場所火警受信總機不得強制關閉，違者將開罰。

新北市消防局長黃德清向媒體表示，有鑑於民國109年4月台北市發生錢櫃KTV大火，疑因施工逕自關閉消防安全設備，造成重大人命傷亡。新北市府修法要求歌廳、舞廳、電影院及KTV等八大場所依「各類場所消防安全設備設置標準」，火警受信總機不得強制關閉。

他指出，通過修正條文規定，八大場所特殊照明音響設備於緊急狀況時，應具備切斷並恢復緊急照明及緊急廣播功能；火警受信總機應具備地區警報音響關閉時強制啟動地區警報音響功能，違者限期不改善，得依次開罰新台幣6000元以上至3萬元以下罰鍰；經處罰後，仍不改善者，得處以30天以下停業處分。

他表示，場所樓地板面積達300平方公尺以上者，包廂應播放避難逃生安全說明影片，在發生緊急狀況時，應切換播放避難逃生訊息，且場所開業前應辦理自衛消防編組演練，違者可依次開罰1萬元至5萬元罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，議會也三讀通過「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自條例」修正案，黃德清指出，針對民眾辦理1000人以上活動，不論在公、私有場地將全部納管，且依參與人數最早應於活動45天前提出申請，違者最高處2萬元至10萬元，並得命立即停止活動。

新北市議會表示，第3屆第6次定期大會今天閉會，會期共計79天，共審議通過新北市政府111年度總預算案等937件議案，會期圓滿順利結束。（編輯：戴光育）1101217

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族