基隆長庚斥資720萬 捐建77公尺全市最長候車亭

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基隆長庚醫院捐建全市最長77公尺的長廊式候車亭，19日正式啟用，市長林右昌（左4）出席受贈儀式，感謝長庚醫院造福就醫及鄰近民眾。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 110年12月19日

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆長庚醫院斥資新台幣720萬元，捐建全市最長77公尺的長廊式候車亭，今天啟用，市長林右昌出席受贈儀式，除致贈感謝狀給院長賴旗俊，並感謝長庚醫院造福就醫及鄰近民眾。

林右昌表示，基隆市這幾年來改建許多候車亭，比照雙北模式進行升級，長庚醫院的長廊式候車亭更是升級版中的升級版，未來大家來到基隆長庚醫院，可以發現候車環境改善許多，不僅可以遮風蔽雨還能與醫院銜接，可以說是非常貼心的設計，市府也會逐步改善各區舊式候車亭。

此外，林右昌也特別肯定在候車亭展出「基隆之美」攝影比賽作品的巧思，認為可以讓更多市民或是外縣市民眾發現基隆之美，也希望大家將基隆的美麗宣傳出去，讓更多人來基隆玩。

基隆長庚紀念醫院發布新聞稿表示，基隆長庚醫院於民國74年興建完工，在地深耕30多年，提供當地民眾醫療服務與健康守護，每日就醫民眾達3000多人，帶動周邊生活機能繁榮及人口數大幅增加，市民每日往來醫院及乘車民眾約8000人。

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基隆長庚醫院就醫民眾有近6成為55歲以上長者，且多數均搭乘大眾運輸工具就醫，基隆地區冬季潮濕多雨，在市府支持及長庚醫院秉持創辦人王永慶「取之社會，用之社會」的精神，由長庚醫院出資720萬元興建長廊式候車亭。

長庚醫院站長廊式候車亭長達77公尺，為全市最長候車亭，設計上主色系以「海洋灰」輔以實木隔柵增加溫潤感，除具備遮陽避雨、候車功能外，並融和在地人文特色及多元城市文化，不定期展出基隆市觀光特色作品資訊，打造具有港都特色的陽光活力候車亭。（編輯：陳仁華）1101219