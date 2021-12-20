台灣豬肉促銷會 屏東逾2000斤30分鐘賣完

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）為力挺台灣豬，屏東縣養豬協會今天舉辦國產健康豬肉推廣促銷活動，現場準備逾2000斤的豬肉，在30分鐘就賣完，冒雨排隊搶購的民眾說，一定要支持台灣豬肉。

反萊豬公投未過關，部分豬農認為不影響台灣豬肉市場，部分則憂心消費者會以價格較為低廉的美豬為優先選擇。屏東縣養豬協會今天則是在屏東縣議會廣場舉辦國產健康豬肉推廣促銷活動，力挺台灣豬肉，屏東縣養豬協會理事長潘連周指出，活動無關公投結果，重點是要讓消費者知道台灣豬肉一級棒。

潘連周指出，今天準備了2000多斤的豬肉，每包2斤半，共計1000份，只賣新台幣200元，以目前市價1斤160元，等於賣一塊賠一塊。

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屏東今天午後下起毛毛細雨，陰冷的天氣，仍吸引不少民眾排隊搶購，2000斤的豬肉，在30分鐘就已經賣完。林姓民眾說，本身也是豬農，對於台灣豬產業，一定要支持。

屏東縣長潘孟安也出席豬肉促銷活動，他接受媒體聯訪指出，因應國際情勢的競爭，捍衛屏東豬農的權益，同步推動屏東幸福豬標章，含畜牧場的升級、生產履歷建立，目前屏東已經有14家取得標章，提升國產豬肉競爭力。（編輯：陳仁華）1101220

屏東縣養豬協會為力挺台灣豬肉產業，20日舉辦國產健康豬肉推廣促銷活動，現場準備逾2000斤的豬肉，30分鐘就賣完。中央社記者李卉婷攝 110年12月20日