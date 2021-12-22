「張老師」讓愛延續 青少年支持服務不間斷

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台中「張老師」中心22日舉辦「孤寂疫世代～放心，我們一直都在」2022讓愛延續活動，除邀請學者專家分享故事，會中並表示明年將擴大執行讓愛延續計畫，推出多元的青少年支持服務。中央社記者郝雪卿攝 110年12月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）根據張老師基金會研究發現，每8名青少年中就有1人感到孤寂，台中「張老師」中心主委張麗莉今天表示，明年將擴大執行讓愛延續計畫，推出多元的青少年支持服務。

台中「張老師」中心今天舉辦「孤寂疫世代～放心，我們一直都在」2022讓愛延續活動，邀請學者專家及曾受「張老師」輔導的青少年分享陪伴故事。

根據張老師基金會2020年的研究發現，每8名青少年中就有1人感到孤寂，其中又以高一、高二學生的人際壓力更大。

張麗莉在會中表示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情也改變了家庭生活及相處型態，除了增加家人間彼此摩擦外，更嚴重可能導致家庭功能失和，及人際間心理層面的不安定感，而這些都是大家不願意看見的現象。

張麗莉指出，疫情打亂了原本熟悉的生活模式，開啟了遠距教學，改變人與人之間距離，但台中「張老師」中心關懷青少年心理健康，今年仍不缺席，除了辦理實體活動外，更透過線上視訊方式進行演講及關懷新生適應營隊，110年度總計服務125所學校，超過3萬人次。

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展望111年，張麗莉說，將擴大執行讓愛延續計畫，讓「張老師」關懷青少年的陪伴，結合在地資源，提供正向、健康的青少年生活，以降低孤寂感，讓所有迷網徬徨且需要幫助的青少年知道「放心，我們一直都在」。

音樂工作者SteeVen也在會中分享與「張老師」相遇的故事，更表演2首自創歌曲，他說，因為家庭緣故，國中時極度沒有自信心，當時「張老師」的社工常到學校關心，他要向青少年說，這些環境如果是自己想要就繼續待在裡面，否則就走出來，不管50步、100步都好。（編輯：謝雅竹）1101222