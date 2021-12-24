全台最南公有溫泉 旭海溫泉休閒中心啟用

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屏東縣牡丹鄉公所獲原住民族委員會補助打造公有旭海溫泉休閒中心，24日正式啟用，擁有大湯屋2間、小湯屋4間、接待大廳及多功能會議室等設施。（原民會提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月24日

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）泡湯季節已到，屏東牡丹鄉公所獲得原住民委員會補助新台幣3700萬元，打造的公有旭海溫泉休閒中心今天正式啟用，提供優質溫泉服務，同時帶動偏鄉觀光產業發展。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）出席啟用儀式。他表示，原民會辦理「原住民族地區溫泉產業發展計畫」，全國核定補助3處原住民族特色溫泉示範區，並輔導21個鄉鎮及補助計72案溫泉計畫，補助經費累計達5億7000多萬元，就是期盼帶動地方經濟產業方展。

原民會發布新聞稿表示，為促進牡丹及旭海地區經濟發展，從大眾型浴池「旭海溫泉示範區」，到家庭式湯屋「旭海溫泉休閒中心」，12年來已投入近億元經費協助溫泉產業相關建設。同時也結合當地原住民族藝術家所創作壁畫及特色裝置藝術作品，讓休閒中心更具文化特色，未來希望結合旅遊規劃構築部落產業的適地發展模式，以提升原住民族經濟產業。

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牡丹鄉公所新聞稿指出，因應越來越多的遊客，持續進行「旭海溫泉休閒中心開發計畫」，利用牡丹鄉立壘球場旁公有土地，在原民會經費補助下，歷經2年多來興建終於完工，包括大湯屋2間、小湯屋4間、接待大廳及多功能會議室等設施，總工程經費約3700萬元。

牡丹鄉公所表示，旭海溫泉為牡丹鄉重要觀光資源，水溫約45度，酸鹼值約7.3，屬水質清澈、無色無味的碳酸溫泉，也是全國原住民地區第1處取得「溫泉標章」的公有溫泉。自民國102年底開放營運迄今，吸引超過12萬人前來泡湯旅遊，每逢例假日溫泉湯屋1位難求，成功扮演起旭海部落觀光火車頭角色。（編輯：孫承武）1101224